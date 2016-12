Man vast voor schietpartij in Hellevoetsluis

Een van de verdachten van de dodelijke schietpartij op Tweede Kerstdag in Hellevoetsluis zit vast. De 29-jarige Hellevoeter heeft zich vrijdagavond zelf gemeld op het politiebureau.

Maandag werden even voor 18.00 uur twee mannen doodgeschoten op de Branding. De slachtoffers, twee familieleden uit Hellevoetsluis en Rotterdam, waren net op visite geweest in een huis aan dezelfde straat.Al snel wisten agenten wie de vermoedelijke daders waren van de schietpartij. Het zou gaan om minimaal drie mannen. De politie riep hen een dag later op om zich te melden. Dat lijkt nu te zijn gebeurd. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht op "al hun mogelijke verblijfplaatsen", zo laat de politie weten. Donderdag is hun vermoedelijke vluchtauto gevonden. Die wordt uitgekamd op sporen.Over de aanleiding van de schietpartij kan de politie nog niets zeggen.