Man vertrouwt 'weldoener' niet en steekt hem in zijn been

Eerste hulp

Weldoener of overvaller? De politie onderzoekt het verhaal van een Rotterdammer die in zijn been was gestoken nadat hij een caféganger naar huis had begeleid. Die vertrouwde het niet meer toen de man mee naar binnen wilde lopen.

Zaterdagochtend zag een 58-jarige Rotterdammer iemand uit de kroeg komen op de Noordschans. Naar eigen zeggen maakte hij zich zorgen over diens toestand en bood aan om mee te lopen.



De 53-jarige cafébezoeker was niet ver van huis. Toen hij zijn woning aan de Noordschans wilde binnenlopen, liep zijn begeleider mee. Dat wekte de argwaan van de man, waarop een gevecht ontstond.



De bewoner van het huis stak de andere man in zijn been, waarna die wegrende. Agenten vonden hem later op de Lage Erfbrug. Beide mannen zijn aangehouden om te kijken wat er precies is gebeurd.