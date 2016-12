Dode gevonden in een huis in Schiedam

's-Gravelandseweg (Google Streetview)

De politie heeft zaterdag in een huis aan de 's-Gravelandseweg in Schiedam een dode gevonden. Een tweede persoon was buiten bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht.





Wat er precies in het huis is gebeurd, wil de politie niet zeggen. Maar een woordvoerder benadrukt dat er waarschijnlijk geen misdrijf in het spel is. De politie gaat uit van een ongeluk. Er loopt nog wel een onderzoek.





Er was bij de politie een melding binnengekomen dat de slachtoffers in het huis mogelijk een koolmonoxidevergiftiging hadden opgelopen. Maar dat bleek niet het geval.