Veel rook bij brand in sporthal Schiedam-Noord

Brand aan in het sportcomplex aan de Zoomweg (MediaTV)

In de parkeergarage onder de sporthal van sportpark Willem-Alexander in Schiedam-Noord heeft zaterdag korte tijd brand gewoed. Er kwam veel rook bij vrij, die tot in de wijde omgeving was te zien.





De brand ontstond in rollen kunstgras die waren opgeslagen in de parkeergarage. De brandweer was de brand snel meester. Maar het nablussen kan nog enkele uren duren.