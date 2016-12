Politie vindt per toeval een hennepkwekerij in Maasdam

Politie zoekt verdachte van mishandeling in Maasdam Politie zoekt verdachte van mishandeling in Maasdam Wietkwekerij in Maasdam (foto Johan Groenendijk)

De politie heeft bij het zoeken naar een verdachte van een mishandeling in Maasdam per toeval een hennepkwekerij ontdekt. Degene die de agenten zochten, is nog spoorloos.





Het slachtoffer kon de politie aanwijzingen geven, waarna agenten een huis aan de Kastanjelaan doorzochten. De dader zou daar mogelijk binnen zijn.



Maar de man bleek er niet te zijn. Wel vonden agenten dus een hennepkwekerij. De plantage is ontmanteld.





Zaterdagochtend belde een gewonde man aan bij een huis aan de Kastanjelaan. Hij zei dat hij was mishandeld in de buurt. Daarop is de politie gewaarschuwd.Het slachtoffer kon de politie aanwijzingen geven, waarna agenten een huis aan de Kastanjelaan doorzochten. De dader zou daar mogelijk binnen zijn.Maar de man bleek er niet te zijn. Wel vonden agenten dus een hennepkwekerij. De plantage is ontmanteld.