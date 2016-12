Brandweer zet nat duo op het droge

Twee jongens hebben zaterdag een nat pak behaald toen ze met hun auto de sloot inreden naast de oprit van de A20 bij Vlaardingen. De brandweer moest eraan te pas komen om hen veilig op de kant te krijgen.

De auto was door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en in een lagergelegen sloot beland. De bestuurder en zijn passagier konden zelf uit de auto komen.De jongens klommen op het dak van hun auto en wachtten daar tot de brandweer arriveerde. Met een trap is het duo weer op de kant gezet. Ze bleven ongedeerd.