Wim Kerkhof presenteert laatste Country en Omstreken

Wim Kerkhof was zaterdagmiddag voor het laatst te horen op Radio Rijnmond met zijn programma Country en Omstreken. De Rotterdamse zanger van de Amazing Stroopwafels heeft de afgelopen 26 jaar in totaal 1328 afleveringen van zijn programma gepresenteerd. De laatste plaat die Wim draaide was 'Touch of Grey' van 'The Gratefull Death'.





Wim Kerkhof verdwijnt niet helemaal bij Radio Rijnmond. Hij krijgt een rubriek in het programma 'Dwars Door Rijnmond'. In 'World Wide Wim' vertelt hij iedere dinsdag onder meer over zijn vele reizen. Kerkhof heeft inmiddels bijna alle 194 landen bezocht die lid zijn van de Verenigde Naties.





Het programma verdwijnt als gevolg van de bezuinigingen die RTV Rijnmond vanaf volgend jaar opgelegd krijgt van staatssecretaris Dekker. Daardoor verdwijnen ook programma's als Live Uit Lloyd, A Deeper Shade Of Soul en Wakkere Honden.