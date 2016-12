Onbekenden blazen ruit op van een huis in Spangen

Onbekenden hebben zaterdagavond zwaar vuurwerk laten afgaan tegen een ruit van een huis aan het Staringplein in Rotterdam-Spangen. Er brak korte tijd brand uit in het huis.

Het vuurwerk zat met plakband tegen de ruit geplakt. Het raam ging aan diggelen, waarna brand ontstond in de kamer. De brandweer had het vuur snel uit.De bewoners van het huis aan het Staringplein waren niet thuis. Wie het vuurwerk op het raam heeft geplakt, is niet bekend.Het is niet de eerste keer dat ruiten sneuvelen op het plein. Er werd eerder een camera opgehangen nadat het in een maand tijd drie keer raak was