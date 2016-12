Brandweer druk met vuurwerkbrandjes

De brandweer is zaterdagmiddag tientallen keren uitgerukt voor container- en buitenbrandjes. Exacte getallen zijn nog niet te noemen, zeggen woordvoerders in Rotterdam en Dordrecht.

Het gaat vaak om kleine brandjes veroorzaakt door vuurwerk. De enige wat grotere brand was bij Sportpark Willem-Alexander in Schiedam . Daar waren in een parkeergarage rollen met kunstgras in brand gevlogen.De brandweer kwam in onze regio vorig jaar tijdens de jaarwisseling een kleine negenhonderd keer in actie.