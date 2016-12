Honderden toeschouwers bij 'carbid-battle' Goudriaan

Honderden mensen zijn zaterdag afgekomen op de jaarlijkse 'carbid-battle' tussen Goudriaan en Ottoland in de Alblasserwaard. Teams uit de dorpen streden om titels als 'creatief met carbid', voor het origineelste ontwerp.

De deelnemers haalden weer alles uit de kast om hun rivalen te overtroeven. Zo bracht Ottoland een carbidkanon in stelling met maar liefst zes lopen. Het monster had de bijnaam 'Fleur de Mitrailleur'.De traditie bestaat al ruim tien jaar. Voor de deelnemers is winnen vaak niet het belangrijkst. Het is vooral een goede gelegenheid om hun carbidkunsten te tonen. Wie daar het slechtst in slaagt, riskeert de titel 'plop van de dag' voor de meest teleurstellende knal.''Eigenlijk gaat het er niet om of Ottoland of Goudriaan de winnaar is'', vertelt een van de organisatoren. '' Maar is wel zo dat degene die wint volgend jaar in de jury mag zitten. En je gaat natuurlijk niet jezelf de meeste prijzen geven.''Ook de afgelopen jaren zat vaak veel werk in de carbidkanonnen uit de dorpen. Enthousiaste amateurs knutselden het geschut in elkaar met onder meer giertanken, melkwagens en expansievaten . ''We proberen elkaar jaar wat anders'', klonk het in 2015.Carbidschieten, het laten ontploffen van gas in een bus, is erg populair in veel landelijke gebieden. Zo kwamen zo'n driehonderd tot vierhonderd mensen af op de wedstrijd in Goudriaan.Niet iedereen zit te wachten op de luidruchtige volkssport. In Westvoorne probeerden omwonenden tevergeefs via de rechter te verhindere n dat het carbidschieten zou plaatsvinden in de duinen bij Rockanje. Ze vreesden voor overlast.