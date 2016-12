Zeeman ernstig gewond bij valpartij op sleepboot

Gewond bemanningslid van boord gehaald (Bron: KNRM)

Voor een 69-jarige opvarende van een Poolse sleepboot eindigt 2016 op een nare manier. De man raakte gewond toen hij aan boord van een trap viel. Hulpverleners uit Hoek van Holland moesten uitrukken om het slachtoffer van boord te halen.

Het schip Ikar bevond zich volgens de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij al op zee toen de man zaterdagmiddag ten val kwam. Daarop rukte de reddingboot Jeanine Parqui uit om de opvarende te ontzetten.



De hulpverleners ontdekten dat de onfortuinlijke zeeman met ernstige hoofdwonden onderaan een trap lag. Daarop werd besloten het schip te laten terugvaren naar de Berghaven, zodat de 69-jarige patiënt makkelijker van boord gehaald kon worden.



In de haven ontfermde een legertje hulpverleners zich over de gewonde man. Ambulancemedewerkers, brandweerlieden en medewerkers van de reddingsbrigade voerden het slachtoffer op een brancard af. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.