Brandweerman gewond bij brand in Rotterdam

Een brandweerman is zaterdag gewond geraakt bij het blussen van een brand in een rijtjeshuis aan de Koolzaadstraat in Rotterdam. De hulpverlener had rook ingeademd en wordt ter controle overgebracht naar het ziekenhuis, zei een woordvoerder van de veiligheidsregio.





Hoe het vuur kon ontstaan is nog niet bekend: de bewoners zouden niet thuis zijn geweest. De brandweer sluit niet uit dat vuurwerk de oorzaak was.



