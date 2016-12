Basisschool Maassluis bestookt met vuurwerk

Vuurwerk (archieffoto)

Onbekenden hebben zaterdagavond vermoedelijk geprobeerd brand te stichten in een basisschool in Maassluis. Ze sloegen de ruiten in bij het Kardinaal Alfrink aan de Doctor Jan Schoutenlaan en gooiden vuurwerk naar binnen.

Toegesnelde brandweerlieden konden voorkomen dat brand uitbrak, meldt de politie. De schade leek dan ook beperkt te zijn gebleven. Het is nog onbekend wie verantwoordelijk is voor het vandalisme.