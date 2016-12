Brandweer maakt weer overuren rond jaarwisseling

Kinderen nemen oliebollen mee voor hulpverleners (Foto: MediaTV)

De brandweer heeft in Rotterdam en omgeving sinds zaterdagmiddag de handen vol aan brandjes. Brandweerlieden moesten tot 21.00 uur zeker 150 keer uitrukken om container- en buitenbranden te blussen. In Dordrecht was sprake van meerdere autobranden.

Uit de regio Rijnmond zijn volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog geen meldingen binnengekomen van geweld tegen hulpverleners. Kinderen kwamen bij een brand in de wijk Bloemhof zelfs oliebollen brengen voor de brandweerlieden.



De brandweer in Zuid-Holland Zuid zegt ook vooral veel buiten- en containerbranden te hebben geblust. Van agressie tegen brandweerlieden was ook daar geen sprake. Wel zijn er 'lichte woordenwisselingen' geweest met omstanders, vertelt een woordvoerder.



Mishandeling

Heel anders ging het in andere grote steden. Hulpverleners werden in zowel Amsterdam als Utrecht bestookt met vuurwerk. De Amsterdamse politie arresteerde twee mensen op verdenking van een poging tot zware mishandeling met het knalwerk.



De brandweer in Rotterdam en omgeving moest vorig jaar zo'n 700 keer uitrukken rond de jaarwisseling. Dan worden bovengemiddeld veel branden gemeld omdat massaal vuurwerk wordt afgestoken.