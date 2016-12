Laatste voorbereidingen vuurwerkshow afgerond

De laatste voorbereidingen voor de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam zijn zaterdagavond afgerond. De poortjes voor de gratis metro staan open en in de omgeving van de brug zijn nogal wat zichtbare veiligheidsmaatregelen genomen.

Zo zijn wegen geblokkeerd met vrachtwagens en containers. Dat moet aanslagen zoals in Berlijn en Nice voorkomen. Daar reden terroristen met trucks in op het publiek, met veel slachtoffers tot gevolg.Het is nog onduidelijk hoe zichtbaar het vuurwerk zal zijn. Rond de brug staat veel mist. Het zicht is daardoor erg beperkt. Bij het evenement worden tienduizenden mensen verwacht. Zij kunnen sinds 22.00 uur gratis met de metro reizen.