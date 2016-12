2017 begonnen met vuurwerkshow in Rotterdam (+VIDEO)

Het Nationale Vuurwerk is zaterdag om middernacht losgebarsten boven de Erasmusbrug in Rotterdam. Ondanks de dichte mist kwamen weer vele duizenden mensen af op het spektakel, waarbij voor duizenden kilo's aan vuurwerk werd afgestoken.

Door de mist was het vuurwerk niet altijd even goed te zien. Het publiek werd vooral getrakteerd op veel harde knallen en lichtflitsen. Sommige toeschouwers hadden daar vanwege de goede sfeer geen moeite mee. Anderen zeiden wel degelijk teleurgesteld te zijn.Het knalwerk ging dit jaar voor het eerst ook vanaf twee drijvende platformen de lucht in. Voor de show waren urenlang de mooiste hits van het afgelopen jaar te horen. Net als in 2015 werden zo'n 50.000 mensen verwacht op de kades.Bezoekers konden dit jaar ook de metro nemen in Rotterdam. Ze konden gratis instappen om naar de vuurwerkshow te gaan. De RET schat dat zeker 10.000 mensen daar gebruik van hebben gemaakt, onder wie burgemeester Ahmed Aboutaleb.In de aanloop naar de show zijn strenge veiligheidsmaatregelen genomen . Zo werden wegen in de omgeving geblokkeerd met vrachtwagens en containers. Dat moest aanslagen zoals in Berlijn en Nice voorkomen. Daar reden terroristen met trucks in op het publiek.