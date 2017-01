Jongen (13) neergeschoten in rotterdam

Foto: MediaTV

Een jongetje van dertien is het slachtoffer geworden van een schietpartij. De tiener werd volgens de politie in de nacht van zaterdag op zondag neergeschoten op het Terbregsehof in Rotterdam.

Een politiewoordvoerder benadrukte dat het niet gaat om een vuurwerkincident. Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van het kind zijn. Het jonge slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.



De schoten zouden volgens de eerste berichten zijn gelost op een woonwagenkamp. De politie heeft dat nog niet bevestigd.