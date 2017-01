Zeven vuurwerkslachtoffers in Oogziekenhuis

Zeker zeven patiënten zijn in de nacht van zaterdag op zondag opgenomen in het Oogziekenhuis in Rotterdam. Het gaat in ten minste drie gevallen om omstanders die vuurwerk tegen hun ogen kregen.





Het Oogziekenhuis Het ziekenhuis kan nog niet zeggen hoe ernstig de verwondingen zijn. Wel is duidelijk dat het aantal patiënten dat omstreeks twee uur 's nachts was binnengebracht, vergelijkbaar is met eerdere jaren.Het Oogziekenhuis pleit al geruime tijd voor een verbod op consumentenvuurwerk. Het ziekenhuis wil dat er grote vuurwerkshows worden georganiseerd door professionele organisaties.