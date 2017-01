Dringen in de gratis metro: 'Hoezo druk?'

Het was zaterdagavond flink dringen in de Rotterdamse metro. Zo'n tienduizend mensen maakten gebruik van de mogelijkheid gratis met het openbaar vervoer naar het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug te reizen.

De 80.000 euro kostende inzet van de metro's bleek in de smaak te vallen: mensen stonden in de rij om te kunnen instappen. ''Hoezo druk?'', twitterde RET-baas Pedro Peters bij een filmpje van een mensenmassa op een perron.Het gratis openbaar vervoer was een wens van de gemeente, die tweede derde van de kosten betaalde. De tienduizenden toeschouwers die vorig jaar op de grote vuurwerkshow afkwamen, zorgden toen nog voor een verkeerschaos in de stad.