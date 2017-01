Recordaantal bezoekers tijdens Nationaal Vuurwerk

De jubileumeditie van het Nationaal Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam heeft 60.000 mensen op de been gebracht. Nog nooit eerder kwamen er zoveel bezoekers naar de vuurwerkshow tijdens de jaarwisseling .

Door de mist was het vuurwerk niet altijd even goed te zien . Het publiek werd tijdens de tiende editie vooral getrakteerd op veel harde knallen en lichtflitsen. Sommige toeschouwers hadden daar vanwege de goede sfeer geen moeite mee. Anderen zeiden wel degelijk teleurgesteld te zijn.Burgemeester Ahmed Aboutaleb was een van de aanwezigen tijdens de show. Hij telde met de bezoekers dankzij een projectieklok op een 10 meter groot waterrad af naar de jaarwisseling. Het aftellen naar Het Nationaal Vuurwerk en de show zelf werden live uitgezonden op RTL4.Organisator Klaas Rohde toonde zich verheugd over de jubileumeditie, tien jaar geleden begonnen met 15.000 toeschouwers. Volgens hem is het evenement meegegroeid met de vraag naar een gezamenlijk vuurwerk.Het was voor het eerst dat de RET toeschouwers gratis naar het evenement vervoerde . Ruim 10.000 mensen hebben hier gebruik van gemaakt. De RET spreekt daarom van een "succes".