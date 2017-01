Dronken man steekt Spijkenisser in nek

Ambulance Voertuigen Stockfoto (Foto: Tom van Vark)

Een 31-jarige man uit Spijkenisse is zondagochtend neergestoken door een dronken man. Hij stak het slachtoffer in zijn nek. De man is naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond rond 07.00 uur plaats op de Eerste Heulbrugstraat. Het slachtoffer had de dronken man aangesproken die al een tijdje in zijn vensterbank zat. Toen hij zei dat hij daar last van had, stond de man op en trok een mes. Daarna nam hij de benen.



De politie had de dader na een uur gevonden en heeft hem opgepakt op de Zwanenhoek. Het is onbekend hoe het slachtoffer eraan toe is.