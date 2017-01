Meer oogletsel door vuurwerk dan vorig jaar

Oogziekenhuis

In de Nieuwjaarsnacht zijn bij het Oogziekenhuis Rotterdam veertien vuurwerkslachtoffers met oogletsel binnengebracht. Zeven van hen hebben voor altijd schade aan hun ogen. Ze houden verminderd zicht, worden mogelijk blind of raken ogen zelfs kwijt, aldus het Oogziekenhuis zondag.

Het aantal gewonden loopt waarschijnlijk nog op, omdat er ook nog slachtoffers van elders in het land kunnen binnenkomen. Drie mensen worden zondagochtend al geopereerd om de schade aan hun ogen te herstellen.



Legaal vuurwerk

De ernst van de verwondingen is dit jaar net zo erg als vorig jaar, zegt oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis. Het meeste oogletsel is veroorzaakt door legaal siervuurwerk. De helft van de slachtoffers was omstander. Geen van hen had een vuurwerkbril op.



Het is de negende keer dat oogartsen het aantal en de ernst van de oogletsels tijdens Oud en Nieuw registreren. Tijdens afgelopen jaarwisseling vielen meer vuurwerkslachtoffers dan vorig jaar. Toen werden twaalf mensen met oogletsel binnengebracht in het Oogziekenhuis.



Verbod

Het Oogziekenhuis, het Nederlands Oogheelkundig gezelschap en andere organisaties vinden dat er een verbod moet komen op consumentenvuurwerk vanwege het aantal verwondingen.



"Deze jaarwisseling toont wederom aan dat we moeten stoppen met consumentenvuurwerk. In Nederland krijgen we het voor elkaar om in twee nachten door vuurwerk meer oogletsels te veroorzaken dan alle 512 oogtrauma’s opgelopen door Amerikaanse troepen gedurende vier jaar militaire vijandelijkheden in Irak en Afghanistan", zeggen De Faber en zijn collega's.