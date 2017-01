Man rijdt expres huis in Vlaardingen binnen

Foto: MediaTV Foto: MediaTV

Een 26-jarige man uit Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag met opzet een huis in Vlaardingen binnengereden. Om hem op te pakken achtervolgde de politie hem tot in Schiedam. Dat eindigde in een ravage.

De man kwam rond 00.55 uur met zijn auto aan in de Eleonorastraat. Daar reed het huis van vermoedelijk een (ex-)vriend of -vriendin binnen. Daarna ging hij ervandoor.



Agenten zetten de achtervolging in. De Hagenaar haalde tijdens de rit 'allerlei rare capriolen' uit, zegt de politie. Op de Burgemeester Knappertlaan in Schiedam knalde hij op een stilstaande auto.



De politie ramde daarop de wagen van de verdachte. Beide auto's zijn zwaar beschadigd.



De 26-jarige man is aangehouden. Hij verzette zich hevig tijdens zijn arrestatie. Hij is daarna met onbekende klachten naar het ziekenhuis gebracht.