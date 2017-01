Country & Omstreken 24-12-2016

kaceymusgraves

Playlist: 24 december 2016

Honky tonk Christmas - Alan Jackson

Christmas makes me cry - Kacey Musgraves

Snow - Hidden Agenda Deluxe

Turn! turn! turn! - Vern Gosdin & Roger McGuinn

Christmas time at home - Rhonda Vincent

Mary''s boy child - Andrew John & Lissa

It came upon a midnight clear - BR5-49

Don''t be ashamed of your age - Gordie Tapp

Born on Christmas day - Brad Paisley

Wit Nazareth - Amazing Stroopwafels

Three wooden crosses - Randy Travis

Rockin''around the Christmas tree - Tammy Graham

Run run Rudolph - Dwight Yoakam

Jingle bells - Brad Paisley