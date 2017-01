Hulpdiensten: drukke jaarwisseling zonder grote problemen

De politie in de regio Rijnmond heeft een drukke Oud en Nieuw achter de rug zonder grote problemen, zegt een woordvoerder. De meldkamer kreeg in de nacht van zaterdag op zondag tussen middernacht en 05.00 uur ruim 1000 meldingen binnen.

De politie heeft regelmatig moeten optreden voor vechtpartijen en onenigheden. Op een aantal plekken in de regio is de ME kort ingezet om de rust te herstellen. Dat gebeurde onder andere in de Dordtse wijk Krispijn bij het blussen van een vreugdevuur, Rotterdam-Spangen, Hillesluis en de Beverwaard.Ook waren er een paar voertuigbranden in onder meer Dordrecht en Rotterdam. Op de Riederlaan in Rotterdam-Zuid zorgde dat vlak na middernacht voor veel problemen toen hulpverleners werden bekogeld.Een groep van ongeveer 25 mensen had een zelfgestookt vuur gemaakt op de kruising met de Overijsselstraat. In de vlammenzee duwden ze een aanhangwagen van buurtbewoners. Die is uitgebrand.Agenten die op het vuur afkwamen, werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Eén steen is door de ruit van de politieauto gegaan, waardoor twee agenten lichtgewond raakten. Volgens een politiewoordvoerder is een 19-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij is een notoire overlastgever.De politie werd eerder op de avond ook belaagd op de Oudedijk in Rotterdam-Kralingen. Agenten werden onder vuur genomen met vuurpijlen. Niemand raakte gewond. Twee mannen zijn aangehouden."Hulpverleners worden beschimpt, met alle gevaren van dien. Het zal je maar gebeuren dat je hulp nodig hebt en dat hulpverleners niet bij je kunnen komen. Mensen die dat aanrichten snappen het idee van een feestje niet", aldus een politiewoordvoerder.De brandweer in Rotterdam en omstreken en Zuid-Holland Zuid had net als de politie een relatief rustige nacht. Volgens woordvoerders viel het aantal grote branden mee en ging vooral om kleine container- en buitenbranden die snel geblust waren.De brandweer in de regio Rotterdam kreeg geen meldingen van geweld tegen medewerkers. In Zuid-Holland Zuid werden brandweerlieden drie keer bekogeld met vuurwerk in Dordrecht en één keer in Gorinchem.In totaal rukte de brandweer in de regio Rotterdam 421 keer uit voor onder meer twaalf woningbranden en dertig autobranden. In Zuid-Holland Zuid ging de brandweer 208 keer op pad voor onder andere negen autobranden.Op de Pollux in Berkel en Rodenrijs is een kat overleden bij een woningbrand. De brandweer kreeg rond 03.30 uur een melding van de brand. Een groep jongens gooide vuurwerk in een brandton die bij het huis stond, zegt de politie.Buurtbewoners hoorden een grote klap en niet lang daarna stond ook het huis in brand. Toen brandweerlieden aankwamen was er niemand meer in het huis, behalve de kat. Twee mensen hadden zichzelf al in veiligheid kunnen brengen.Het beestje is uit de woning gehaald en gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. De politie heeft een plaats delict gemaakt van het huis. "Dit is meer dan een foutje met vuurwerk", verklaart een woordvoerder van de brandweer.Het huis is voorlopig onbewoonbaar.In Pernis is een leegstaande boerderij uitgebrand aan de Hogedijk. De uitslaande brand in het vrijstaande huis ontstond rond 02.45 uur. De brandweer heeft de gevel met een kraan moeten slopen vanwege de veiligheid.Ook waren er kleine branden in huizen in onder meer de Gashouderstraat in Rotterdam-Kralingen, de Buizerdhof in Capelle aan den IJssel en de Lorcastraat in Rotterdam-Lombardijen.In Zuid-Holland Zuid ontstond brand bij Kinderdagverblijf 't Kwetternest in Maasdam. Met name de buitenkant raakte beschadigd door een containerbrand die oversloeg. Of de opvang maandag open kan, is onbekend.Verder moesten de brandweer en de politie komen om een vreugdevuur in Dordrecht te blussen. Hierbij werd ook de ME ingezet.