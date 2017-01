81e Storing Nieuwe Botlekbrug verholpen

Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

De Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse had zondagmiddag last van een storing. Zowel automobilisten als het scheepvaartverkeer konden geen gebruik maken van de brug. Het was de 81ste storing sinds de opening in juli 2015.





Rijkswaterstaat meldt dat een grendel voor problemen zorgde, maar hoe precies is niet bekend. Monteurs slaagden er in om de storing rond 16.45u te verhelpen.Automobilisten die stilstonden voor de brug, moesten worden teruggeleid zodat ze door de Botlektunnel verder konden.