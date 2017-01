Nieuwe Botlekbrug voor 81ste keer in storing

Botlekbrug (Foto: Tom van Vark)

De Nieuwe Botlekbrug bij Spijkenisse heeft zondagmiddag last van een storing. Zowel automobilisten als het scheepvaartverkeer kunnen geen gebruikmaken van de brug. Het is de 81ste storing sinds de opening in juli 2015.





Automobilisten die stilstonden voor de brug, zijn teruggeleid zodat ze door de Botlektunnel verder konden.



Het is nog onbekend wat er precies mis is met de brug, zegt Rijkswaterstaat. Een monteur moet onderdelen vervangen en dat duurt nog een tijdje. De brug gaat naar verwachting pas rond 16.30 uur weer open.