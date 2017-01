Plonzend en ijskoud het nieuwe jaar in

Op tientallen plekken in de regio zijn zondag traditionele nieuwjaarsduiken geweest. Gewapend met niets meer dan een zwembroek aan en een oranje muts op het hoofd trotseerden de deelnemers het ijskoude water.

"Als je 2017 op deze manier begint, wordt het alleen maar beter", zegt een bibberende deelnemer aan de duik in De Merwelanden in Dordrecht. De watertemperatuur bij deze duik was niet meer dan 6 graden. Eenmaal in het water en er weer uit was de gevoelstemperatuur zelfs onder het vriespunt.In de regio waren onder meer nieuwjaarsduiken bij de Zevenhuizerplas in Nesselande, de Kralingse Plas in Rotterdam en op het strand van Ouddorp. De grootste nieuwjaarsduik van Nederland was in Scheveningen. Daar doken 10.000 mensen het water in, meldt de organisatie.In Dordrecht droogden de deelnemers zich na de duik snel af om zich te warmen aan een kop snert. Zelfs deelneemster Nienke - die maar tot iets verder dan haar knieën in het water is geweest - kan de warmte goed gebruiken. "Het is zo koud, ik voel helemaal niets meer."