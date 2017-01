'Vuurwerk zorgt voor meer luchtverontreiniging door mist en bewolking'

Nationaal Vuurwerk 2017

Het vuurwerk heeft tijdens de jaarwisseling voor hogere concentraties fijnstof in de lucht gezorgd dan vorig jaar. Dat komt door de laaghangende bewolking en mistvorming rond middernacht, zegt de DCMR Milieudienst Rijnmond zondag.

Het duurde dit jaar daardoor ook langer voordat de hoeveelheid fijnstof weer tot een normaal niveau was gedaald. Rond 05.00 uur was het fijnstof in de lucht pas weer afgenomen.



De luchtverontreiniging was het hoogst in de Zwartewaalstraat in Rotterdam-Charlois. Dat was vorig jaar ook al het geval, maar toen werd er wel minder fijnstof gemeten dan dit jaar. Ook in Schiedam en Hoogvliet waren pieken te zien.



De DCMR meet ieder uur hoeveel fijnstof er in de lucht in de regio Rijnmond zit. Dat gebeurt op een paar meetpunten in de regio.



Volgens het RIVM was de luchtkwaliteit in heel Nederland kort na de jaarwisseling zeer slecht. Het vuurwerk veroorzaakte veel smog.



De lucht wordt zeer slecht genoemd als de concentratie fijnstof hoger is dan 200 microgram. Afgelopen nacht zat op veel plekken in het land meer dan vijf keer zoveel fijnstof in de lucht. De hoogste concentratie die in de regio Rijnmond werd gemeten was ruim 850 microgram in Rotterdam.