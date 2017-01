Autobrand Capelle a/d IJssel

Brandweer Rotterdam Rijnmond (Foto: Tom van Vark)

In de Flatusstraat in Capelle aan den IJssel is zondagavond een auto uitgebrand. De melding van de brand kwam rond 23.30u binnen.

Toen de brandweer bij de auto aankwam kon die volgens de Veiligheidsregio al als verloren worden beschouwd.



Een bergingsbedrijf haalde het uitgebrande wrak later weg.



De oorzaak van de brand is onbekend.