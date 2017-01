Dode bij brand in Vlaardingen

vlaardingen1

Na een woningbrand aan de Sprinterplaats in Vlaardingen is zondag een dode gevonden. Of het om de bewoner gaat of iemand anders is nog niet bekend.

De brand was kort en hevig. De oorzaak is onduidelijk. De politie gaat er voorlopig niet vanuit dat er een misdaad in het spel is.