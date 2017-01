Minder nieuwe studenten op kamers

studie-school-student

In Rotterdam zijn het afgelopen jaar minder studenten komen wonen dan anders. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek waren het er 170 minder dan in 2015.

Jongeren van 17 tot 22 jaar blijven overal in Nederland langer thuis wonen en gaan later op kamers. Vooral in universiteitssteden is dat te merken. Volgens het CBS heeft de daling van het aantal studenten op kamers vooral te maken met het nieuwe stelsel voor studiefinanciering. Daarin is de basisbeurs geen gift meer, maar een lening. Thuisblijven is dan voor veel jongeren goedkoper.