Vier gewonden bij aanrijding op A15 bij Vaanplein

foto Berging A. Barendregt

Bij een aanrijding op de A15 tussen Benelux en Vaanplein zijn maandagochtend vier mensen gewond geraakt. Eén van hen is zwaargewond. De hoofdrijbaan is helemaal afgesloten geweest, inmiddels is de weg weer helemaal open.

Rond 07.30 uur kreeg een auto pech op de A15. Voordat de bestuurder de wagen naar de vluchtstrook kon krijgen, ontstond een botsing met een achterliggende auto. Eenmaal op de vluchtstrook reed nog een auto bovenop de wagens.



Twee mensen raakten bekneld en moesten door de brandweer worden bevrijd. Een traumahelikopter is geland om hulp te verlenen.



Drie van de gewonden zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het gaat om twee mannen van 64 en 54 jaar en een vrouw van 71. Een man van 40 hoefde niet naar het ziekenhuis.



De politie vond tijdens het ongeluk nog een oud verroest vuurwapen in de berm. Het wapen heeft waarschijnlijk niets te maken met de aanrijdingen, maar lag daar al.



Door het ongeluk ontstond een file die flinke vertraging veroorzaakte. Rijkswaterstaat adviseerde omrijden via de Beneluxtunnel en de A20 aan de noordkant van de stad.