Reserve De Neeling toch naar EK sprint

Sanneke de Neeling - Foto: Vincent Jannink (ANP)

Schaatster Sanneke de Neeling komt komend weekeinde toch uit op de EK sprint in Heerenveen. De Rotterdamse neemt het startbewijs over van Suzanne Schulting. Zij heeft zich afgemeld voor de Europese kampioenschappen in het vernieuwde Thialf.

Schulting geeft de voorkeur aan de KPN NK shorttrack in Amsterdam, die ook komend weekend op het programma staan. De Neeling was de reserve voor de EK sprint, maar door de afmelding van Schulting komt zij nu in aanmerking voor een startbewijs. De sprintploeg bestaat naast De Neeling uit Jorien ter Mors, Marrit Leenstra. Anice Das is aangesteld als reserve.



De EK sprint worden van 6 tot en met 8 januari in Heerenveen gehouden.