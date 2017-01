Oliebol-omzetrecordjager Uljee buiten AD-testprijzenrandomisé

Hendrik Ido Papidordt- en IJsselmondese clientele van Uljee helpt onverminderd gestaag aan de baksel-opeet- en dus omzet recordverpulvering mee Winkelpersoneel overtuigd dat ze de Meesterbakker-collegae naar de omzet- en op termijn beste bol van het jaar-kroon weten steken

U kan ze misschien niet meer zien, maar een beetje oliebollenbakker heeft er nog lang geen genoeg van.

Die draait record-omzetten najagend plompverloor rustig tot half of zelfs eind januari de uitermate populaire appelflap, maar vooral z'n olie- en krentenbol d'r door.



AD-test top drie prijswinnaars doen rustig in de kerst en nieuwjaarsperiode hoeveelheden van soms mee dan een miljoen.



Maar ook de top tien en nog lager geklasseerde nominante klanten weten met hun honderden duizenden olievette meelbloembollen-vervaardiging aardig het verwante pekaantje en dus overdrachtelijk hun beslag te slaan!



Nadat ie voor het tweede jaar in successie de loef is afgestoken door z'n Spijkenisser concullega Voskamp, blijft onze eigeste 'wie is er een taart waard'-meesterbakker Uljee gespinst op een top-notering en uiteindelijk de nummer 1 plek van de uitstek gebrand!



Zover is het nog niet. Daarom zetten ze de komende maand blij van zin, s

in op de regionale boldraai-omzetverpulvering.



Bij de Uljeetjes blijken alle verloven ingetrokken en zetten ze de miljoen-recordjacht komende maand vol op de korrel in het verschiet, met chef bakbeslag van Westen, zeg maar Piet.



Jack Kerklaan ging effe op 'm aan.........