Busjes in de as: Dordtse gehandicapten gedupeerd

Rolstoelbusjes in brand Rolstoelbusjes in brand

Veel Dordtse rolstoelgebruikers moeten de komende tijd wat langer wachten op vervoer. Twee van de vijf busjes die de Gebruikersvereniging Rolstoelbus in gebruik had, gingen tijdens de jaarwisseling op de Blaauwweg in vlammen op.

De busjes stonden voor de deur van Rob de Bruijn, één van de vrijwillige chauffeurs van vereniging. Hij werd door zijn buren gewaarschuwd. "We waren gewoon thuis toen ik de buren hoorde gillen dat de busjes in brand stonden. Ik wist niet wat ik zag toen ik de vlammen zag."



Volgens omwonenden is een groep van rond de twintig jongeren verantwoordelijk voor de brand. Al eerder op de avond hadden die in Sterrenburg vuurwerk afgestoken en vervelend lopen doen. De politie is nog bezig met het onderzoek naar de toedracht.



Boos en verdrietig

"We zijn boos en verdrietig, maar we proberen ook de moed erin te houden", aldus penningmeester Cor Kerkhof. "We moeten door, maar dat is wel lastig, want we moeten nu alle ritten verdelen over onze drie overgebleven busjes".



De GVR heeft in totaal 182 leden. Het gaat om ouderen, maar ook rolstoelgebonden kinderen, die met de busjes naar hun afspraken worden gebracht.