Ideeën gezocht voor ontmoetingscentrum Dakpark

Het beroemde Dakpark in Rotterdam-West krijgt een bijzonder ontmoetingscentrum. De stichting die het gaat beheren, heeft architecten uitgenodigd om mee te doen aan een prijsvraag voor het ontwerp.

Het ontmoetingscentrum moet een apart gebouw worden, tegen de helling van de dijk bij het een kilometer lange winkelcentrum. aan de Vierhavensstraat. "Een bijzondere plek", zegt Roelant ten Kate van Stichting Dakpark. Hij is zelf ook architect, maar het is de bedoeling dat straks het beste en meest creatieve plan komt bovendrijven."Het Dakpark is vijftien jaar geleden ontstaan als een bijzonder initiatief, waarbij intensief is samengewerkt met de bewoners van de buurt", zegt Ten Kate. "Op diezelfde manier willen we ook dit gebouw tot stand brengen."Het gebouw is bestemd voor de vrijwilligers die op en rond het Dakpark allerlei activiteiten organiseren. Die vrijwilligers hebben ook meebeslist over de eisen die eraan worden gesteld. "Misschien kunnen ze ook wel meehelpen met de bouw", aldus de architect die op zoek is naar goede ideeën van collega's, maar ook van anderen. "Als het maar duurzaam, zelfvoorzienend en multifunctioneel is."Inschrijvingen voor de prijsvraag moeten uiterlijk op 23 februari binnen zijn. Voorwaarden zijn te vinden op www.dakparkrotterdam.nl