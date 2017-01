Man gewond na lange achtervolging

politiewagens beschadigd na achtervolging politiewagens beschadigd na achtervolging 2

Zeeuwse agenten hebben een man aangehouden die al slingerend over snelwegen in onder meer onze regio reed. De man raakte gewond, diverse politiewagens liepen schade op.

De politie kreeg meldingen binnen van asociaal rijgedrag op de A29 in de Hoeksche Waard. De politiehelikopter vloog in de buurt en die kreeg de bewuste auto al snel in het oog. Ook politieauto's vonden de wagen, maar de bestuurder wilde niet stoppen.



De achtervolging ging over onder meer de A58 en A59 en eindigde op de A4 bij Woensdrecht. Daar drukten agenten de auto van de weg, die daarop in de sloot belandde. De automobilist moest naar het ziekenhuis en is aangehouden.