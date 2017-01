Politie pakt kreeftenstropers bij Springersdiep

Geboeide kreeften uit het Springersdiep

De politie heeft bij het Springersdiep op Goeree-Overflakkee twee mannen betrapt op het illegaal vangen van kreeften. Langs het water bij Ouddorp werd een auto gevonden die op naam stond van een mogelijke stroper.

Na een tijdje posten kwam er een man in duikpak uit het water die een net met acht kreeften bij zich had, waarvan sommige vol met kuit zaten. Ze waren dichtgebonden met tiewraps. De 48-jarige man uit Goes zei dat hij het net tijdens het duiken had gevonden.



Even later kwam er nóg een duiker tevoorschijn, een man van 34 uit 's-Heerenhoek. Die gedroeg zich zo lastig dat de politie versterking liet aanrukken. De tweede man ontkende, net als de eerste, dat hij aan het stropen was. Wel werd er op de plek waar hij boven water was gekomen nog een net met zeven kreeften gevonden.



De beide mannen zijn met een proces-verbaal naar huis gestuurd. De kreeften zijn ontdaan van hun tiewraps en teruggezet.