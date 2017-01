Toornstra: 'Waarom zouden we mensen laten gaan?'

Als het aan Jens Toornstra ligt, blijft de selectie van Feyenoord intact. Hij bereidt zich voor op het trainingskamp dat de Rotterdammers komende week beleggen in het Spaanse Marbella.

Toornstra is duidelijk, voor de camera van RTV Rijnmond: "Kijk, met de spelers die we nu bij de groep hebben, hebben we het zo goed gedaan. Waarom zouden we mensen laten gaan en daar wat aan veranderen? Een eigen transfer ben ik totaal niet mee bezig. We kunnen iets heel moois gaan neerzetten. We zijn er nog lang niet, maar het kan heel mooi worden en dat wil ik graag meemaken."Voor Jens Toornstra zal het feit dat hij nu basisspeler is ook een rol spelen in zijn wens om hoe dan ook te blijven in De Kuip. Een jaar geleden speelde hij nauwelijks en lonkte er zelfs een vertrek naar Duitsland. "Het is wel anders," beaamt Toornstra. "Vorig jaar speelde ik weinig, op de eerste vijf wedstrijden na. Nu speel ik alles en ben ik belangrijk voor de ploeg. Dat voelt wel anders, echt een deel van het team."