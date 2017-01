Strengere regels voor telefoon op afbetaling

Mobiele telefoons op afbetaling gelden met ingang van 1 januari als kredieten, die vallen onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Valt zo'n lening hoger uit dan 250 euro, dan moet die vanaf 1 mei bovendien worden geregistreerd bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

Dat meldde de financiële toezichthouder maandag. Tot nu toe werden toestellen op afbetaling meestal aangeboden in combinatie met een abonnement voor een vast bedrag per maand. Voortaan moeten de leenkosten evenwel apart worden vermeld. Daarnaast moeten aanbieders kredietwaarschuwingen (geld lenen kost geld) opnemen in reclame-uitingen.De strengere regels moeten voor consumenten beter inzichtelijk maken hoe veel het kost om een mobiele telefoon gespreid te betalen. Ook moet het makkelijker worden om aanbiedingen met elkaar te vergelijken.