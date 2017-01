Meer werk voor ambulances in 2016

Ambulances zijn in onze regio het afgelopen jaar veel vaker uitgerukt dan een jaar eerder. Dat heeft directeur Arjen Littooij van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gezegd in zijn nieuwjaarsspeech.

Het aantal ritten steeg van bijna 47.000 naar meer dan 50.000. Dat kwam vooral door een groeiend aantal hulpverzoeken van ouderen. Littooij noemde de concentratie van ziekenhuizen, het sluiten van huisartsenposten, meer verwarde mensen en verschraling van de thuiszorg als oorzaken.De brandweer reed in 2016 iets meer dan duizend keer naar een gebouw- of industriebrand. 24 keer was er sprake van een 'grip': een incident dat zo groot is of dreigt te worden, dat alle hulpdiensten gecoördineerd optreden.Het ging onder meer om de brand in de communicatietoren aan de Waalhaven , de brand in de loods van Van Gansewinkel en een zeer grote brand aan de Schoonderloostraat in Rotterdam.