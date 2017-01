Rotterdam wil meer frituurvet inzamelen in Schiebroek en Beverwaard

De gemeente Rotterdam is een actie gestart om bewoners frituurvet te laten recyclen. Inwoners van de Beverwaard en Schiebroek worden dit jaar aangespoord hun flessen met vet naar een inzamelpunt te brengen.

De pilot van een jaar is een initiatief van de gemeente en MVO, de branchevereniging voor de oliën- en vettenindustrie.Elk jaar verdwijnt veel frituurvet in het riool en dat leidt tot veel problemen en schade . Onder meer gemeenten en waterschappen dringen er om die reden op aan dat vet wordt ingezameld.De Beverwaard en Schiebroek zijn volgens de initiatiefnemers Rotterdamse wijken waar frituurvet weinig wordt gerecycled. Er komen op die plekken meer inzamelpunten en meer voorlichtingsacties, zodat mensen weten waar ze terecht kunnen met hun vet.Het vet kan worden ingeleverd in speciale gele containers bij bijvoorbeeld supermarkten en sportverenigingen. In Rotterdam zijn tot nu toe 53 inzamelpunten. Het gebruikte vet wordt naderhand gebruikt als biobrandstof.Volgens MVO wordt landelijk momenteel ongeveer 20 procent van de totale hoeveelheid vet dat wordt gebruikt opgehaald. "Dat 4 miljoen liter, maar het kan allemaal wel beter", zegt Nicole Vervaet van de brancheorganisatie.Om meer bekendheid te krijgen komen er landelijk steeds meer inzamelpunten en staat op verpakkingen waar het frituutvet kan worden ingeleverd.