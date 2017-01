Dode gevonden in Zuiderpark Rotterdam

ambulance (archieffoto)

In een sloot in het Zuiderpark in Rotterdam is maandag iets na 15.30 uur een dode gevonden. Het is nog niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Het lichaam werd aangetroffen in het park aan de kant van de Oldegaarde. De politie zegt nog niet te weten wat is gebeurd en onderzoekt de zaak.