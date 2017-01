Dode man gevonden in Zuiderpark Rotterdam

Het Zuiderpark - Foto: MediaTV Het Zuiderpark - Foto: MediaTV

In een sloot in het Zuiderpark in Rotterdam is maandag iets na 15.30 uur een dode man gevonden. Hij is niet door een misdrijf om het leven gekomen.

Het lichaam werd aangetroffen in het park aan de kant van de Oldegaarde. Een groot gebied werd afgezet om onderzoek te doen.



In de avond liet de politie weten dat de man niet door een misdrijf is omgekomen. Het gaat vermoedelijk om een ongeval of zelfdoding.