2017 wordt voor deze Rijnmonders een heel bijzonder jaar

2017 wordt een bijzonder jaar. Voor iedereen natuurlijk, maar zeker ook voor Jolanda van Drunen. De 29-jarige Ambachtse heeft het Downsyndroom. Haar moeder is tien jaar bezig geweest om een woonvorm te creëren waarin zij en andere verstandelijk gehandicapten begeleid zelfstandig kunnen wonen. Nu is het zover en kan Jolanda haar nieuwe woning betrekken.

Het naderende vertrek is best spannend voor Jolanda. En voor haar moeder. "Mama gaat mij meer missen dan ik haar", zegt Jolanda zelfverzekerd maandag in de uitzending van 7 Minuten.



Deze week figureren in het tv-programma mensen voor wie dit jaar extra bijzonder wordt. Daarbij heeft RTV Rijnmond bewust nu eens niet gekozen voor de Bekende Nederlanders. Dinsdag staat het nieuwe IJsselcollege in Capelle aan den Ijssel centraal. Daar wordt in het nieuwe schoolgebouw de VMBO, MAVO, HAVO en VWO gemengd.