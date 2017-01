Vermeer terug op trainingsveld

Kenneth Vermeer

Kenneth Vermeer is maandagmiddag teruggekeerd op het trainingsveld bij Feyenoord. De doelman raakte in de voorbereiding van het seizoen zwaar geblesseerd aan zijn achillespees en was maanden uit de roulatie.

De ploeg van coach Giovanni van Bronckhorst werkte maandag op Varkenoord de eerste training van 2017 af. De Rotterdammers vertrekken dinsdag op trainingsstage naar het Spaanse Marbella. Daar verblijft de selectie tot en met zaterdag 7 januari en speelt op deze dag een oefenwedstrijd tegen FSV Mainz 05. Van Bronckhorst liet eerder al weten dat Vermeer mee zou gaan op het trainingskamp.