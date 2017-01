Tienduizenden pakten gratis de metro rond oud & nieuw

Het gratis metrovervoer in Rotterdam is een veel groter succes geworden dan de RET vooraf had gedacht. Volgens een eerste schatting werden er twee uur voor en na de jaarwisseling door feestvierders zeker 35.000 ritjes gemaakt.

RET-directeur Peters: ''Vooraf hadden we zoiets van 'Als dat 10.000 mensen zouden worden is dat al heel mooi.' Maar zoals we het nu bekijken zijn het er veel meer geworden. We hebben 17.500 mensen heen gebracht en een ook weer terug. Dit zijn voorlopige schattingen en we zitten aan de voorzichtige kant."



De sfeer onder de reizigers was goed. Er hebben zich ook geen ongeregeldheden voorgedaan. Het was dit jaar voor het eerst dat de RET tijdens de jaarwisseling reed. Normaal gesproken stopt het openbaar vervoer al vroeg in de avond.



Verkeersinfarct

Vorig jaar ontstond door het grote aantal bezoekers dat met de auto naar het Nationale Vuurwerk kwam een verkeersinfarct. Daarom reed de metro dit jaar twee uur voor en de jaarwisseling gratis.



Al langere tijd is er een roep om tijdens de jaarwisseling openbaar vervoer te laten rijden. De metro bleek nu een succes.



Of er een vervolg komt moet nog worden bekeken. Maar de RET voelt er niets voor om eventueel ook bussen en trams te laten rijden.



Geen bus

Peters: "Mijn collega's met hun bus of tram dwars door wijken met vuurwerk laten rijden is geen succes. Dat is vragen om problemen. En daar is ook geen behoefte aan. De behoefte was juist om met heel veel mensen naar het vuurwerk te kunnen gaan kijken".