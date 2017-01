Joey Godee alsnog naar FC Dordrecht

Joey Godee als speler van Helmond (brond: website Helmond Sport)

FC Dordrecht heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Joey Godee. De 27-jarige oud-Spartaan kwam op amateurbasis uit voor Helmond Sport, maar hij speelde daar nauwelijks. In totaal kwam Godee tot één basisplaats en slechts vijf invalbeurten.

Eerder dit seizoen was Godee al op proef bij FC Dordrecht, maar daar wilde hij destijds niet tekenen. De aanvaller maakte in 2008 zijn profdebuut bij Sparta. In vier seizoen op Het Kasteel kwam Godee in 75 optredens tot vijftien doelpunten.



Na zijn periode bij Sparta speelde Godee een seizoen bij AGOVV Apeldoorn en later stond hij drie jaar onder contract bij Cercle Brugge. Tussendoor werd hij nog een jaar uitgeleend aan Go Ahead Eagles, waar hij 27 wedstrijden in de eredivisie speelde.