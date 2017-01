Burgemeester Vlaardingen neemt maatregelen tegen uit de hand lopen vreugdevuur

Foto: Flashphoto

Burgemeester Blase van Vlaardingen gaat maatregelen nemen om het vreugdevuur aan de Broekweg voortaan in goede banen te leiden. Tijdens de jaarwisseling werden zeker vijftien fietsen in het vuur gegooid en zou er ook ten minste een omstander in elkaar zijn geslagen.

Zes van de fietsen die in het vuur werden gegooid zijn van een alleenstaande moeder die met haar zes kinderen aan de Broekweg woont.



"We waren niet thuis op Oudejaarsavond. Toen we terugkwamen uit de kerk waren onze fietsen weg. Het maakt me boos en verdrietig. Je weet niet wie de dader is en je kunt de schade dus op niemand verhalen."



Hersenschudding

Jacky Silos is haar buurvrouw. Volgens haar was dit niet het enige incident op Oudejaarsavond: "Een vriend van mijn zoon, een jongen van 15 jaar, was vuurpijlen aan het afsteken in de buurt van de brandstapel.''



''Maar de organisatie wil natuurlijk niet dat die voor middernacht in brand vliegt, dus dat wordt niet getolereerd. Dat leidde tot een woordenwisseling en toen is hij flink in elkaar geslagen. Hij heeft een lichte hersenschudding."



Traditie

Het vreugdevuur aan de Broekweg is een traditie in Vlaardingen. Maar het ging al eerder fout. In 2008 verbood toenmalig burgemeester Tjerk Bruinsma het vuur na een gigantische explosie waarbij honderden ruiten werden vernield.



"Het is tijd voor strengere regels", zegt Jackie Silos, die raadslid is van het CDA in Vlaardingen. "Wij willen dat het vreugdevuur een officieel evenement wordt, zodat het aan allerlei voorwaarden moet voldoen zoals ook bijvoorbeeld de kerstmarkt.''



''Ik geloof best dat het niet de organisatie was die de fietsen in het vuur heeft gegooid. Maar het blijkt wel dat zij de boel niet voldoende onder controle hebben."



Kaj Groen en Pascal Canters, organisatoren van het vreugdevuur, kwamen maandag naar de vrouw van wie de fietsen in het vuur waren gegooid. "We vinden het verschrikkelijk dat dit is gebeurd. Maar wij kunnen er ook niets aan doen. Dit is gebeurd nadat wij al waren gaan slapen. We kunnen niet alles in de gaten houden."



Goede afspraken

Burgemeester Blase benadrukt dat hij in principe tevreden is over de organisatie van de vreugdevuren:



"We hebben goede afspraken met de organisatoren van de vuren op de Broekweg en de Marathonweg. Maar dit is een blinde vlek geweest, dat er ook iets kan gebeuren als het feest eigenlijk al is afgelopen. We gaan met de organisatoren bekijken hoe we dit voortaan kunnen voorkomen."



Fietsactie

Ondertussen hebben vele Vlaardingers een fiets aangeboden aan de gedupeerde moeder. Herman van Nieuwenhuizen van de lokale site Vlaardingen24 coördineert de actie om de fietsen bij de vrouw te bezorgen:



"Ik heb een fietsenmaker gevonden die de fietsen wil ophalen, Hij loopt ze ook allemaal nog even na en maakt ze weer tip-top in orde. Dan kunnen we in ieder geval zorgen dat die kinderen na de kerstvakantie weer op de fiets naar school kunnen."